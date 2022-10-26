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Художественная гимнастика

Сегодня, 18:22

Президент Международной федерации гимнастики заявил, что организация должна учитывать мнение России

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ заявил, что организация должна прислушиваться к мнению коллег из России и Белоруссии, несмотря на отстранение спортсменов из этих стран от международных соревнований.

«Что касается официальных лиц из России и Белоруссии, то FIG решила не исключать их. Когда представитель той или иной страны избирается членом международной организации, то его гражданство должно отойти на второй план, а сам он становится, по сути, нейтральным лицом. Если этих принципов не придерживаться, то международные федерации не могут полноценно существовать», — приводит слова Ватанабэ ТАСС.

Ранее несколько националных федераций отказались ехать на конгресс FIG из-за допуска к участию в мероприятии российской и белорусской делегаций.

Конгресс пройдет в Стамбуле 11-12 ноября. Изначально мероприятие должно было состояться в Норвегии, однако страна отказалась от проведения конгресса из-за рекомендаций Норвежского олимпийского комитета и министерства культуры Норвегии не приглашать официальных лиц и делегатов из России и Белоруссии.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова коротко прокомментировала такое заявление: «Я хочу, чтобы все санкции, которые против нас ввели, только помогли России».

Прежде глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал продление санкций в отношении команд и атлетов из России.

Источник: https://tass.ru/sport/16156893
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