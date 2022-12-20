Винер о внутренних турнирах: «Теперь они могут именоваться чемпионатами мира»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер рассказала о настрое членов сборной страны.

По словам Винер, спортсмены не испытывают проблем в связи с участием только в национальных соревнованиях.

«Нет никаких проблем, — цитирует Винер ТАСС. — У нас соревнования проходят на очень высоком уровне, и все прекрасно понимают, что сейчас в чемпионатах мира и Европы принимают участие гимнастки, которые на три головы ниже наших спортсменок по мастерству. И мотивация у российских гимнасток стала еще выше.

Теперь у нас стало еще больше регионов, раньше в 82 регионах России занимались художественной гимнастикой, а сейчас добавились Донецкая и Луганская Народные Республики, которые теперь присылают заявки на участие во всех соревнованиях. Теперь наши турниры с большим правом могут именоваться чемпионатами мира, потому что многие регионы обладают очень сильными спортсменками, которые составляют серьезную конкуренцию».

В начале марта Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях.