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Художественная гимнастика

28 марта, 18:20

Пять российских гимнасток получили нейтральный статус

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пять российских спортсменок, выступающих в художественной гимнастике, получилили нейтральный статус, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию гимнастики (FIG).

Обладательницами нейтрального статуса стали Арина Ковшова, Арина Янковская, Владислава Николаенко, Александра Хабибуллина и Диана Чугунихина.

В 2022 году FIG отстранила российских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее федерация смягчила санкции, допустив спортсменов в нейтральном статусе, но без разрешения выступать в командных дисциплинах.

В марте 2025 года президент FIG Моринари Ватанабэ посетил Россию. Он был одним из кандидатов на выборах нового главы МОК.

Источник: ТАСС
Художественная гимнастика
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