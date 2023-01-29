Родионенко: «У нас появились большие надежды к допуску наших спортсменов на важные старты»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко поделился мнением о позиции Международной федерации гимнастики (FIG), которая поддерживает рекомендации МОК по допуску российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Мы знаем, как FIG очень поддерживает российскую гимнастику. Ватанабэ сразу заявил, что не представляет ЧМ и другие международные соревнования без российских спортсменов. У президента FIG хорошие отношения с нашей федерацией гимнастики. Теперь у нас появились большие надежды к допуску наших спортсменов на важные старты — чемпионат Европы. Он будет первым отборочным стартом на Олимпиаду. Если мы пройдем отбор, то дальше нас ждет ЧМ», — цитирует Родионенко Sport24.

МОК 25 января предложил допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.