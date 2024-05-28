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Художественная гимнастика

Сегодня, 19:40

Мамун рассказала о домогательствах тренера: «Мне страшно, что я увижу его еще раз»

Маргарита Мамун.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала, как до нее домогался детский тренер.

28-летняя спортсменка призналась, что тренер клал руки на коленки своим воспитанницам, а также незаметно мог вложить им деньги во время поездок на международные соревнования.

При этом Мамун заявила, что боялась обсудить данную ситуацию со своими родителями.

«Когда я вышла замуж и мы переехали в новую квартиру, боялась, что он сюда придет. Мне страшно, что я увижу его еще раз в своей жизни. Во сне бывает, что я неистово кричу на него. Бывают сны, что я в зале, вокруг девочки, он начинает ко мне приставать, а вокруг всем все равно», — рассказала Мамун в интервью YouTube-каналу «Витя Кравченко».

 
Маргарита Мамун с&nbsp;золотой медалью ОИ-2016 в&nbsp;Рио. «Золото Рио-де-Жанейро поставило для меня все галочки в карьере». Интервью Маргариты Мамун

 

Мамун замужем за призером Олимпийских игр в эстафете пловцом Александром Сухоруковым. В октябре 2019 года у пары родился сын Лева.

Маргарита Мамун
Художественная гимнастика
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