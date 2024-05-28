Мамун рассказала о домогательствах тренера: «Мне страшно, что я увижу его еще раз»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала, как до нее домогался детский тренер.

28-летняя спортсменка призналась, что тренер клал руки на коленки своим воспитанницам, а также незаметно мог вложить им деньги во время поездок на международные соревнования.

При этом Мамун заявила, что боялась обсудить данную ситуацию со своими родителями.

«Когда я вышла замуж и мы переехали в новую квартиру, боялась, что он сюда придет. Мне страшно, что я увижу его еще раз в своей жизни. Во сне бывает, что я неистово кричу на него. Бывают сны, что я в зале, вокруг девочки, он начинает ко мне приставать, а вокруг всем все равно», — рассказала Мамун в интервью YouTube-каналу «Витя Кравченко».

Мамун замужем за призером Олимпийских игр в эстафете пловцом Александром Сухоруковым. В октябре 2019 года у пары родился сын Лева.