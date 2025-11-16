Видео
Художественная гимнастика

16 ноября, 21:28

Российские гимнастки завоевали четыре золотые медали на международном турнире FIG

Алина Савинова

Россиянки выиграли четыре золотые медали на международном турнире FIG по художественной гимнастике в Тбилиси.

Арина Ткачук стала победительницей в упражнении с лентой среди взрослых спортсменок, а София Ланцова выиграла соревнования юниорок в личном многоборье, упражнениях с булавами и лентой. Также она заняла второе место в упражнении с мячом.

Две бронзовые медали завоевала Александра Борисова — во взрослом турнире в упражнениях с булавами и многоборье.

Соревнования в Тбилиси проходили с 14 по 16 ноября. Российские гимнастки выступали в нейтральном статусе.

1

  • ЗГ из БАНИ

    ФИГ это клёво!:laughing:

    16.11.2025

    Художественная гимнастика
