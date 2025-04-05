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Художественная гимнастика

5 апреля, 14:39

Сергаева заявила, что FIG продемонстрировала предвзятое отношение к гимнастам из России

Камила Абдурахманова
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева заявила, что специальная комиссия Международной федерации гимнастики (FIG), отклоняя заявки российских спортсменов на нейтральный статус, принимала несправедливые решения, продиктованные предвзятым отношением к спортсменам страны.

«Сегодня члены сборных команд по художественной и спортивной гимнастике выступили как одна семья. Конечно, подавая заявки на нейтральный статус, мы полагались на профессионализм и объективность специальной комиссии FIG, но получили несправедливые решения, продиктованные предвзятым отношением к нашим гимнасткам. Надеемся на пересмотр специальных правил FIG и на возвращение наших спортсменов на международную арену», — цитирует Сергаеву ТАСС.

Ранее пресс-служба Федерации гимнастики России сообщила, что российские гимнасты решили отказаться от выступления на турнирах FIG из-за многочисленных необоснованных и предвзятых отказов специального комитета FIG в допуске на соревнования. Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров заявил, что российская сторона будет добиваться от FIG пересмотра ранее вынесенных решений.

В марте 2022 FIG отстранила российских и белорусских гимнастов из-за событий на Украине. Позже федерация разрешила им выступать в нейтральном статусе, но без участия в командных дисциплинах. На сегодня 14 российских гимнастов получили нейтральный статус, включая Ангелину Мельникову, Владислава Поляшова и других.

Источник: ТАСС
Татьяна Сергаева
Спортивная гимнастика
Художественная гимнастика
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