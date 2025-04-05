Сергаева заявила, что FIG продемонстрировала предвзятое отношение к гимнастам из России

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева заявила, что специальная комиссия Международной федерации гимнастики (FIG), отклоняя заявки российских спортсменов на нейтральный статус, принимала несправедливые решения, продиктованные предвзятым отношением к спортсменам страны.

«Сегодня члены сборных команд по художественной и спортивной гимнастике выступили как одна семья. Конечно, подавая заявки на нейтральный статус, мы полагались на профессионализм и объективность специальной комиссии FIG, но получили несправедливые решения, продиктованные предвзятым отношением к нашим гимнасткам. Надеемся на пересмотр специальных правил FIG и на возвращение наших спортсменов на международную арену», — цитирует Сергаеву ТАСС.

Ранее пресс-служба Федерации гимнастики России сообщила, что российские гимнасты решили отказаться от выступления на турнирах FIG из-за многочисленных необоснованных и предвзятых отказов специального комитета FIG в допуске на соревнования. Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров заявил, что российская сторона будет добиваться от FIG пересмотра ранее вынесенных решений.

В марте 2022 FIG отстранила российских и белорусских гимнастов из-за событий на Украине. Позже федерация разрешила им выступать в нейтральном статусе, но без участия в командных дисциплинах. На сегодня 14 российских гимнастов получили нейтральный статус, включая Ангелину Мельникову, Владислава Поляшова и других.