Сергаева: «В личной беседе Ватанабэ выражал готовность содействовать возвращению российских спортсменов»

17 апреля, 10:15
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева рассказала о личной беседе с президентом Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе.
«Конечно, мы обсуждали ситуацию с Моринари Ватанабэ. Он переживает за всех спортсменов в контексте общей международной общественно-политической ситуации, и в своих заявлениях, а также в личной беседе он выражал готовность содействовать возвращению российских спортсменов на международную арену», — цитирует Сергаеву ТАСС.
5 апреля Федерация гимнастики России (ФГР) объявила об отказе от участия в международных стартах.