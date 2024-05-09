Сестры Аверины признались, что после завершения карьеры не следят за художественной гимнастикой

Многократные чемпионки мира сестры Дина и Арина Аверины заявили, что после завершения карьеры не следят за соревнованиями по художественной гимнастике.

«Честно, после завершения карьеры я вообще не слежу за художественной гимнастикой, не смотрю ни одни соревнования или выступления», — приводит слова Дины Авериной РИА Новости.

«Аналогично. Даже во время спортивной карьеры я особо не смотрела других девочек. Смотрела только на повторе свои выступления, чтобы исправлять ошибки и стараться быть лучше», — добавила Арина Аверина.

В феврале 2024 года Ирина Винер заявила, что Арина и Дина Аверины завершили карьеру. В апреле сестры заявили, что планируют организовать собственное шоу в Москве осенью 2024 года.