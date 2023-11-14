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Художественная гимнастика

Сегодня, 18:29

Сестры Аверины: «Мы понимали, что критерии будут такими жесткими и готовились к худшему»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Дина и Арина Аверины.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российские гимнастки Дина и Арина Аверины в комментарии для «СЭ» высказались о критериях допуска россиян до участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

«Было ожидаемо, что критерии будут такими сложными для наших спортсменов. Когда мы это прочитали, расстроились. Но реакция особо не изменилась, так как мы примерно понимали, что критерии будут такими жесткими и готовились к худшему», — сказали сестры Аверины «СЭ».

Также российские гимнастки поделились мнением о том, стоит ли российским спортсменам принимать участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Не будем загадывать. Но это очень сложно. Это даже не нейтральный статус, как когда мы ездили в Токио. Мне кажется, что большинство спортсменов не поедет. Но если кто-то все-таки поедет, это их право», — добавили сестры Аверины.

Российские и белорусские гимнасты были отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года. В июле 2023 года исполком FIG принял решение разрешить россиянам и белорусам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

10 ноября FIG опубликовала критерии допуска российских и белорусских спортсменов до международных турниров. Согласно тексту, на соревнованиях могут выступить только те спортсмены, которые не поддерживали СВО и не имеют связи с вооруженными силами. Форма таких спортсменов должна быть светло-синего оттенка, предметы в художественной гимнастике — полностью белыми, на форме не должно быть национальной символики.

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