Сестры Аверины: «Продолжаем проводить мастер-классы в России. Хотим сделать свое шоу в Москве осенью»

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины рассказали о своей жизни после завершения спортивной карьеры.

— Чем занимаетесь после завершения карьеры?

— Как обычно, продолжаем проводить мастер-классы в России и не только. Хотим сделать свое шоу в Москве осенью. Будем там выступать. Восстанавливаемся, отдыхаем, залечиваем травмы.

— Как прошла ваша операция? (Вопрос Дине Авериной)

— Все хорошо. Швы еще не сняли. Сроки восстановления долгие, но, надеюсь, восстановлюсь быстрее — месяца два-три.

— Жизнь после спорта — крутая?

— Очень интересная, насыщенная и веселая.

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что Арина и Дина Аверины завершили карьеру. По ее словам, гимнастки теперь будут заниматься государственной деятельностью.

Сами спортсменки после этого опубликовали пост, в котором поблагодарили всех своих тренеров за сотрудничество и болельщиков за поддержку. Сестры отметили, что гимнастика всегда будет в их сердцах.