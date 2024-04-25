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Художественная гимнастика

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Сестры Аверины: «Продолжаем проводить мастер-классы в России. Хотим сделать свое шоу в Москве осенью»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины рассказали о своей жизни после завершения спортивной карьеры.

— Чем занимаетесь после завершения карьеры?

— Как обычно, продолжаем проводить мастер-классы в России и не только. Хотим сделать свое шоу в Москве осенью. Будем там выступать. Восстанавливаемся, отдыхаем, залечиваем травмы.

— Как прошла ваша операция? (Вопрос Дине Авериной)
— Все хорошо. Швы еще не сняли. Сроки восстановления долгие, но, надеюсь, восстановлюсь быстрее — месяца два-три.

— Жизнь после спорта — крутая?

— Очень интересная, насыщенная и веселая.

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что Арина и Дина Аверины завершили карьеру. По ее словам, гимнастки теперь будут заниматься государственной деятельностью.

Сами спортсменки после этого опубликовали пост, в котором поблагодарили всех своих тренеров за сотрудничество и болельщиков за поддержку. Сестры отметили, что гимнастика всегда будет в их сердцах.

Арина Аверина
Дина Аверина
Художественная гимнастика
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