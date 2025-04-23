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Художественная гимнастика

Сегодня, 22:35

Стали известны фамилии гимнасток, подавших иск на отказ в нейтральном статусе. Среди них Лала Крамаренко

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
Лала Крамаренко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«СЭ» стали известны фамилии всех восьми спортсменов и тренеров, подавших апелляции в CAS на отказ в нейтральном статусе, полученный от Международной федерации гимнастики (FIG).

Спортсмены

Милена Щенятская

Владислава Шаронова

Лала Крамаренко

Карина Киреева

Кирилл Гашков — спортивная гимнастика

Тренеры

Марина Стяжкина

Валентин Суходольский

Татьяна Грибкова — художественная гимнастика

В июле 2023 года FIG разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать на международных турнирах в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

5 апреля 2025 года российские гимнасты отказались от участия в ближайших соревнованиях под эгидой FIG из-за многочисленных необоснованных отказов специального комитета организации в допуске на турниры.

Позднее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) получил восемь жалоб от Федерации гимнастики России против решений FIG.

Карина Киреева.Восемь спортсменов, не получивших нейтральный статус, подали в суд. Поможет ли им CAS?

Художественная гимнастика
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