Стали известны фамилии гимнасток, подавших иск на отказ в нейтральном статусе. Среди них Лала Крамаренко

Сегодня, 22:35
«СЭ» стали известны фамилии всех восьми спортсменов и тренеров, подавших апелляции в CAS на отказ в нейтральном статусе, полученный от Международной федерации гимнастики (FIG).
Спортсмены
Милена Щенятская
Владислава Шаронова
Лала Крамаренко
Карина Киреева
Кирилл Гашков — спортивная гимнастика
Тренеры
Марина Стяжкина
Валентин Суходольский
Татьяна Грибкова — художественная гимнастика
В июле 2023 года FIG разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать на международных турнирах в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
5 апреля 2025 года российские гимнасты отказались от участия в ближайших соревнованиях под эгидой FIG из-за многочисленных необоснованных отказов специального комитета организации в допуске на турниры.
Позднее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) получил восемь жалоб от Федерации гимнастики России против решений FIG.