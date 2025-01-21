Суд временно отстранил тренера из Владимира после обвинений в избиениях гимнасток

Суд Владимира временно отстранил от работы тренера городской спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике, против которого ранее возбудили уголовное дело по обвинению в избиениях воспитанниц.

«Рассмотрено судом ходатайство следователя, оно удовлетворено. Тренер временно отстранен от должности», — приводит ответ СК по региону РИА «Новости».

Ранее адвокат Владислав Луньков выложил в соцсетях видео, где мать одной из спортсменок владимирской СШОР №?5 рассказывает о систематических издевательствах тренера по художественной гимнастике над детьми. К посту была приложена аудиозапись с доказательствами.

5 января Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку ситуации во Владимире и возбудить уголовное дело.

Скандал с избиением гимнасток достиг федерального масштаба. Тренеру грозит до трех лет тюрьмы