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Художественная гимнастика

Сегодня, 19:19

Суд временно отстранил тренера из Владимира после обвинений в избиениях гимнасток

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Суд Владимира временно отстранил от работы тренера городской спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике, против которого ранее возбудили уголовное дело по обвинению в избиениях воспитанниц.

«Рассмотрено судом ходатайство следователя, оно удовлетворено. Тренер временно отстранен от должности», — приводит ответ СК по региону РИА «Новости».

Ранее адвокат Владислав Луньков выложил в соцсетях видео, где мать одной из спортсменок владимирской СШОР №?5 рассказывает о систематических издевательствах тренера по художественной гимнастике над детьми. К посту была приложена аудиозапись с доказательствами.

5 января Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку ситуации во Владимире и возбудить уголовное дело.

Скандал с избиением гимнасток достиг федерального масштаба. Тренеру грозит до трех лет тюрьмы

Источник: РИА «Новости»
Художественная гимнастика
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