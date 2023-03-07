Свищев прокомментировал отстранение Винер-Усмановой от работы на любых международных соревнованиях

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал отстранение Ирины Винер-Усмановой от работы на любых международных соревнованиях на два года.

«Это слишком жесткий срок в данной ситуации. Тем более что ситуация уже давно прошла. С учетом того, сколько Ирина Александровна Винер-Усманова сделала для развития художественной гимнастики, FIG должна была как минимум учесть этот факт», — заявил Свищев.

Он отметил, что будет рассмотрен вариант апелляции на данное решение. Свищев подчеркнул, что дисквалификация может быть связана с позицией Винер по принципиальным вопросам.

На Играх в Токио в августе 2021 года российские художественные гимнастки впервые в истории остались без золотых медалей, заняв вторые места и в командном турнире, и в личном многоборье.

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