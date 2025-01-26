Тарасова призвала лишить лицензии врача, удалившего Крамаренко здоровый мениск

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко высказалась в адрес врача, который оперировал гимнастку Лалу Крамаренко.

Ранее в воскресенье главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что во время операции 20-летней спортсменке вместо травмированного мениска удалили здоровый.

По словам Тарасовой, такой специалист должен лишиться лицензии.

«Случай просто небывалый! Если вместо больного мениска удалили здоровый, то у таких врачей надо отбирать (лицензию). Даже не представляю, как это возможно!» — приводит РИА Новости слова Тарасовой.