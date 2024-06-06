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Художественная гимнастика

Сегодня, 12:29

Титов рассказал об опросе FIG по поводу будущего мужской художественной гимнастики

Алина Савинова
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Член исполкома FIG, президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов рассказал, что руководство Международной федерации гимнастики (FIG) проводило опрос, который был связан в том числе с будущим мужских соревнований по художественной гимнастике.

«Такой опрос был, он носил неофициальный характер. Никаких решений по этому поводу не принималось», — цитирует Титова ТАСС.

Мужская художественная гимнастика делится на два направления: испанское и японское. В России развит второй вид, который имеет другое название — ритмическая гимнастика. Он развивается на базе Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Художественная гимнастика для мужчин входит в состав неолимпийских видов спорта.

Источник: ТАСС
Художественная гимнастика
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