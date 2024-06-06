Титов рассказал об опросе FIG по поводу будущего мужской художественной гимнастики

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Член исполкома FIG, президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов рассказал, что руководство Международной федерации гимнастики (FIG) проводило опрос, который был связан в том числе с будущим мужских соревнований по художественной гимнастике.
«Такой опрос был, он носил неофициальный характер. Никаких решений по этому поводу не принималось», — цитирует Титова ТАСС.
Мужская художественная гимнастика делится на два направления: испанское и японское. В России развит второй вид, который имеет другое название — ритмическая гимнастика. Он развивается на базе Всероссийской федерации художественной гимнастики.
Художественная гимнастика для мужчин входит в состав неолимпийских видов спорта.