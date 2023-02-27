Трубникова рассказала о том, удалось ли ей полностью реализоваться в спорте

Двукратная чемпионка Юношеских олимпийских игр по художественной гимнастике Дарья Трубникова в интервью «СЭ» рассказала о том, удалось ли ей полностью реализоваться в спорте.

— Не чувствуешь ли, что не удалось реализовать весь спортивный потенциал?

— Сложно сказать. По юниорам удалось все, о чем даже не могла мечтать. Я чемпионка Европы, двукратная победительница Юношеских олимпийских игр. Мне кажется, вполне удачно перешла на сеньорскую программу. В 2019-2020-м много ездила на этапы серии «Гран-при», выигрывала медали различного достоинства. В 2021 году выиграла Кубок мира в Баку. Да, мне не удалось, например, побывать на чемпионате мира, конечно, обидно, но значит, так должно было быть. Я довольна своей спортивной карьерой.

Трубникова является двукратной чемпионкой Юношеских олимпийских игр, двукратной чемпионкой Европы среди юниоров и чемпионкой России-2020 в упражнениях с мячом и лентой.

Полностью интервью Трубниковой «СЭ» читайте здесь