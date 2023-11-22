Украинская гимнастка извинилась за слова о Польше после возбужденного дисциплинарного дела

Украинская гимнастка Влада Никольченко извинилась за слова о ненависти к Польше и ее жителям. Сегодня, 22 ноября, стало известно, что Федерация гимнастики Украины открыла дисциплинарное из-за высказываний спортсменки.

«У меня был психологический срыв. С каждым конфликтом возникает стресс, который выходит из меня так агрессивно без моего разрешения. Это была эмоциональная ситуация, о которой я жалею, не хотела никого обидеть. Пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу. Это не я сказала, а эмоции во мне. Мне очень жаль», — написала Никольченко в соцсети.

Никольченко — бронзовый призер чемпионата мира 2019 года, двукратная победительница серии Кубков мира (2018-2019) и победительница финала «Гран-при» 2018 года. Она неоднократно завоевывала медали на чемпионатах Европы и европейских играх.

В июле 2021 года она объявила, что делает перерыв в карьере и не поедет на Олимпийские игры из-за проблем со здоровьем после COVID-19. В июле 2023 года Никольченко вернулась к соревнованиям и завоевала бронзу на чемпионате Украины.