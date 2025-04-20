Украинская гимнастка Онофрийчук дважды отказалась от фотографии с россиянкой

Украинка Таисия Онофрийчук отказалась фотографироваться с россиянкой Верой Туголуковой и белоруской Анастасией Салос во время церемонии награждения на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

16-летняя спортсменка завоевала золото в упражнениях с обручем. Туголукова расположилась на втором месте, тройку замкнула место заняла Салос. Во время церемонии Онофрийчук выслушала гимн, а затем ушла с пьедестала, отказавшись от совместной фотографии.

На награждении по итогам упражнений с мячом, где Онофрийчук стала второй, а Туголукова завоевала золото, украинка поступила аналогичным образом.