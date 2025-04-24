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Художественная гимнастика

Сегодня, 15:22

В федерации подтвердили, что Крамаренко обжаловала отказ в нейтральном статусе

Камила Абдурахманова
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Чемпионка Европы 2021 года в командных соревнованиях по художественной гимнастике Лала Крамаренко подала апелляцию на решение Международной федерации гимнастики (FIG), отказавшей ей в нейтральном статусе, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России.

Кроме Крамаренко, апелляции также подали: художественные гимнастки Милена Щенятская, Владислава Шаронова и Карина Киреева, спортивный гимнаст Кирилл Гашков, тренеры Марина Стяжкина, Валентин Суходольский (спортивная гимнастика) и Татьяна Грибкова (художественная гимнастика).

Ранее сообщалось, что российские спортсмены не будут участвовать в предстоящих турнирах FIG, несмотря на получение нейтрального статуса некоторыми атлетами. Это решение связано с многочисленными отказами, которые российская сторона считает необоснованными и предвзятыми.

В FIG заявили, что вопрос о допуске российских и белорусских гимнастов будет рассмотрен на заседании исполкома организации 7-8 мая.

Источник: ТАСС
Лала Крамаренко
Художественная гимнастика
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