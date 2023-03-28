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Сегодня, 17:48

В Фонде гимнастической этики заявили, что получили апелляцию на отстранение Винер

Руслан Минаев
Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) подтвердил апелляцию президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирины Винер.

«Мы подтверждаем, что госпожа Ирина Винер подала апелляцию на решение дисциплинарной комиссии GEF», — цитирует сообщение организации РИА «Новости Спорт».

Ранее стало известно, что Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Ирину Винер на два года. Ей запрещено участие в любом качестве в международных соревнованиях и мероприятиях Международной федерации гимнастики.

Источник: РИА
Ирина Винер-Усманова
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