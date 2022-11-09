В Госдуме отреагировали на возможное получение немецкого паспорта гимнасткой Симаковой

Депутат Госдумы Борис Пайкин прокомментировал получение немецкого паспорта российской гимнасткой Анастасией Симаковой.

«18-летняя гимнастка Симакова намерена получить гражданство Германии. Я по-прежнему не считаю, что мы должны осуждать спортсменов, сменивших гражданство. Но этот пример с юной гимнасткой говорит о том, что ситуацией с отлучением наших спортсменов от мировых турниров сегодня будут активно пользоваться представители иностранных спортивных федераций. По сути, может быть вымыто целое поколение перспективных спортсменов — та же Симакова двукратный чемпион мира среди юниоров. Стоит говорить об оттоке человеческого капитала как одной из форм гибридной войны. И здесь не о предательстве интересов Родины идет речь. Все прагматичней — едут туда, где больше шансов реализоваться», — приводит слова Пайкина RT.

7 ноября немецкое издание Stuttgarter Nachrichten сообщило, что двукратная чемпионка мира среди юниорок Симакова приехала в Германию летом, а три недели назад получила немецкий паспорт.