В новосибирской федерации гимнастики объяснили причины выдвижения Белозерова на пост главы объединенной федерации

Сегодня, 10:11
Глава новосибирской федерации гимнастики Евгений Подгорный заявил, что поддерживает кандидатуру генерального директора РЖД Олега Белозерова на пост президента объединенной Федерации гимнастики России.
«Белозеров является членом Федерации спортивной гимнастики Новосибирской области, и наша организация приняла решение выдвинуть его кандидатуру на пост президента Федерации гимнастики России. Он обладает колоссальным опытом в управленческой деятельности, мы видим, как развивается спортивное направление в железнодорожной отрасли под его руководством, строится новая инфраструктура. Если говорить про Новосибирскую область, то можно отметить волейбольный клуб «Локомотив», который является одним из лидеров в стране. РЖД построили для волейболистов новую арену, где проводятся соревнования на высоком уровне», — приводит слова Подгорного ТАСС.
Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов тоже поддержал кандидатуру Белозерова.
Выборы главы объединенной Федерации гимнастики России состоятся 1 октября.