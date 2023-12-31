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Художественная гимнастика

Сегодня, 15:14

В Польше судью лишили лицензий за работу на турнире с участием россиян

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Польская ассоциация гимнастики (PZG) наказала судью Ирину Лорткипанидзе за работу на турнире по художественной гимнастике «Небесная грация». PZG лишила Лорткипанидзе судейской и тренерской лицензий.

«Упомянутый судья был лишен судейской и тренерской лицензий правлением PZG по требованию дисциплинарного комитета», — приводит РЕН ТВ заявление пресс-службы PZG.

В организации отметили, что польская ассоциация выступает против любых действий, направленных на восстановление возможности спортсменов из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях. Также руководство PZG предпримет дальнейшие шаги «по защите доброго имиджа федерации».

Международный турнир «Небесная грация» прошел в Пекине с 15 по 17 декабря. Турнир проводился по правилам Международной Ассоциации клубов «Небесная грация». В нем приняли участие гимнастки из 19 стран. Они соревновались по программам сениорок и юниорок. Сениорки выступили в многоборье и отдельных видах, юниорки — только в отдельных видах.

Победу на турнире «Небесная грация» одержали российские гимнастки.

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