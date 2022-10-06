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Сегодня, 15:43

Винер о решении IBA по российским боксерам: «Хочется верить, что скоро допустят и гимнастов, но предпосылок нет»

Иван Торопцев
Корреспондент

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на решение Международной федерации бокса (IBA) допустить российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.

По словам Винер, предпосылок для аналогичного решения по российским гимнастам пока нет.

«Допуск российских боксеров к международным соревнованиям вообще ничего не значит. Не стоит радоваться и надеяться, что это какой-то хороший знак. IBA существуют сами по себе. Хочется верить, что и гимнастов скоро допустят, конечно. Но пока никаких предпосылок для этого нет. Другие федерации вряд ли начнут поступать так же в ближайшее время», — приводит Sport24 слова Винер.

Международная федерация бокса (IBA) в среду, 5 октября объявила о снятии запрета на участие в международных соревнованиях для российских боксеров. Отстранение действовало с марта нынешнего года.

Источник: https://sport24.ru/news/gymnastics/2022-10-06-viner-o-reshenii-iba-po-rossiyskim-bokseram-khochetsya-verit-chto-i-gimnastov-skoro-dopustyat-no-predposylok-net
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