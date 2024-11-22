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Художественная гимнастика

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Винер: «Я не исключаю того, что российские гимнастки будут выступать в 2025 году в нейтральном статусе»

Камила Абдурахманова
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что не исключает участия спортсменок в международном сезоне — 2025.

«Я не исключаю того, что российские гимнастки будут выступать в 2025 году в нейтральном статусе на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. В апреле состоятся этапы Кубка мира в дружественных России Азербайджане и Узбекистане. В Баку и Ташкенте очень соскучились по нашим прекрасным девочкам и их выступлениям», — рассказала Винер ТАСС.

Дворец художественной гимнастики&nbsp;им. Ирины Винер. Нужны ли поблажки спортсменам из сборной? Острая дискуссия в художественной гимнастике

Этапы Кубка мира сезона-2025 по художественной гимнастике пройдут в Софии (4-6 апреля), Баку (18-20 апреля), Ташкенте (25-27 апреля) и Милане (18-20 июля).

Большинство российских спортивных федераций находятся под санкциями с 2022 года. В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян.

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Источник: ТАСС
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика

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