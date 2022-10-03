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Художественная гимнастика

Сегодня, 19:12

Винер не удивляет решение Польши и Эстонии бойкотировать конгресс FIG

Дмитрий Барулев

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на намерение федераций гимнастики Польши и Эстонии бойкотировать конгресс FIG.

«Федерации гимнастики Польши и Эстонии будут бойкотировать конгресс FIG? Меня это не удивляет. Украина бойкотировала и они за ними», — сказала Винер «СЭ».

Польша и Эстония решили бойкотировать конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) из-за допуска на него представителей из России и Белоруссии. Изначально форум должен был состояться в Норвегии, однако организаторы не смогли гарантировать допуск делегатов из России и Белоруссии из-за санкций, наложенных властями страны.

Новым местом проведения конгресса Международной федерации гимнастики (FIG) стал турецкий Стамбул. Форум должен будет пройти с 11 по 12 ноября.

Ирина Винер-Усманова
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