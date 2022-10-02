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Художественная гимнастика

Сегодня, 13:00

Винер объяснила, почему гимнастки Аверины пропустят этап Кубка сильнейших в Москве

Виктория Кравченко

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявил, что гимнастки Арина и Дина Аверины не выступят на втором этапе Кубка сильнейших. Турнир состоится в Москве с 4 по 6 октября.

«Арина и Дина не выступят на турнире в Москве. У нас в этом году очень напряженный соревновательный график, они и так потратили много сил и здоровья. Но они выступят в Ульяновске в конце октября», — цитирует Виннер ТАСС.

Третий этап Кубка сильнейших состоится с 26 по 31 октября в Ульяновске.

Источник: https://tass.ru/sport/15932543
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