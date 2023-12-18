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Художественная гимнастика

Сегодня, 15:55

Винер обжалует в CAS решение о своем отстранении на два года

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер заявила, что собирается оспорить решение апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF) отстранить ее на два года от работы на международных соревнованиях.

Винер планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

«Буду обжаловать», — приводит ТАСС слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики.

6 марта 2023 года дисциплинарная комиссия FEG объявила об отстранении Винер от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) на два года.

29 ноября FEG рассмотрел апелляцию Винер и оставил двухлетнее отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики в силе. Сообщалось, что Винер может обжаловать это решение в CAS в течение 21 дня.

Источник: ТАСС
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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