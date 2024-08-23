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Художественная гимнастика

Сегодня, 17:10

Винер одобрила предложение об объединении гимнастических федераций

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер считает правильным предложение об объединении отечественных гимнастических федераций в условиях изоляции от международного спорта.

Ранее с соответствующим предложением выступил глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

«В сложившейся международной ситуации решение об объединении федераций поддерживаю. Но очень важно, чтобы все аспекты дальнейшего развития детского спорта и сборных команд федераций, которые предлагают объединить, были учтены в развернутой дорожной карте, которую мы обсудим со всеми представителями федераций», — приводит слова Винер ТАСС.

Российские гимнасты в полном составе пропустили летнюю Олимпиаду в Париже из-за условий допуска.

Источник: ТАСС
Ирина Винер-Усманова
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