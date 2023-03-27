Винер оспорила отстранение от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер оспорила отстранение от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в апелляционном трибунале Фонда гимнастической этики (GEF).

«Я считаю вынесенные в отношении меня комиссией Фонда гимнастической этики санкции несправедливыми и после консультаций с юристами приняла решение подать апелляцию в дисциплинарный трибунал», — цитирует ТАСС Винер.

6 марта GEF сообщила о том, что Винер дисквалифицирована на два года и отстранена от турниров под эгидой FIG.