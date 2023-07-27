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Сегодня, 10:05

Винер: «Для нас сейчас очень важна Африка, у этого континента огромный потенциал в спорте»

Артем Бухаев
Корреспондент
Ирина Винер.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер выступила на форуме «Россия — Африка» и поделилась мнением о перспективах африканского спорта.

«Для нас сейчас очень важна Африка. Это континент с выдающимися, можно сказать, гениальными спортсменами. У них огромный потенциал в спорте, в том числе в художественной гимнастике. Всегда мечтала иметь в команде девочку из Африки. Мы можем предложить наши теории и практику развития спорта», — сказала Винер.

Форум «Россия — Африка» проходит с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге.

Ирина Винер-Усманова
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