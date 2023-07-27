Винер: «Для нас сейчас очень важна Африка, у этого континента огромный потенциал в спорте»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер выступила на форуме «Россия — Африка» и поделилась мнением о перспективах африканского спорта.

«Для нас сейчас очень важна Африка. Это континент с выдающимися, можно сказать, гениальными спортсменами. У них огромный потенциал в спорте, в том числе в художественной гимнастике. Всегда мечтала иметь в команде девочку из Африки. Мы можем предложить наши теории и практику развития спорта», — сказала Винер.

Форум «Россия — Африка» проходит с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге.