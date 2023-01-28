Винер: «Мне очень импонирует, что Бах говорит о восстановлении российских спортсменов»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на высказывание президента МОК Томаса Баха о том, что российские и белорусские спортсмены могли бы выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Мне очень импонирует, что Бах говорит о восстановлении российских спортсменов для участия в олимпийских играх. Но все это должно быть сделано законно. Или рекомендации МОК должны быть официальными. Такими же, как они были, когда давались рекомендации не допускать Россию на международные соревнования», — сказала Винер «СЭ».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.