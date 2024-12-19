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Художественная гимнастика

Сегодня, 17:54

Винер ответила на вопрос, какие спортивные события разочаровали ее в 2024 году

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер в комментарии «СЭ» ответила на вопрос, какие спортивные события разочаровали ее в 2024 году.

«Спортивные события, которые разочаровали? Меня ничего не разочаровало. Все очаровывает!» — сказала Винер «СЭ».

Ранее Винер заявила, что большинство российских гимнасток согласились получить нейтральный статус.

Также она отметила, что не исключает участия гимнасток на этапах Кубка мира в Баку и Ташкенте в апреле 2025-го.

Ирина Винер-Усманова
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