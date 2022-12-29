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Сегодня, 19:01

Винер — о целях российской художественной гимнастики: «Олимпийский девиз у нас сохранен»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Ирина Винер на пресс-подходе перед гала-концертом национальной команды рассказала о целях в российской художественной гимнастике.

— В спорте то же самое, что и на концертах — выше, быстрее, сильнее. У нас олимпийский девиз сохранен в большей степени, чем он был сохранен все эти годы. Программа, которую мы делали, не могла состояться, поскольку она была слабая. Сейчас мы сделали свою программу, сильную. Как раз олимпийский девиз играет огромную роль, — сказала Винер.

29 декабря во дворце гимнастики Ирины Винер проходит гала-концерт с участием звезд мировой сцены и олимпийской сборной России. С номерами будут выступать Дина и Арина Аверины, Лала Крамаренко и другие гимнастки.

Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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Винер объявила, что посол Китая посетит гала-концерт олимпийской сборной России