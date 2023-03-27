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Сегодня, 14:30

Винер планирует оспорить отстранение от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики

Виктория Кравченко
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер намерена оспорить отстранение от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в апелляционном трибунале Фонда гимнастической этики (GEF).

«Мы, возможно, подадим апелляцию в дисциплинарный трибунал», — цитирует Винер ТАСС.

6 марта GEF сообщила о том, что Винер дисквалифицирована на два года и отстранена от турниров под эгидой FIG.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В январе этого года МОК вернулся к рассмотрению вопроса участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.

Источник: https://tass.ru/sport/17377071
Ирина Винер-Усманова
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