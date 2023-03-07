Винер поблагодарила поддержавших ее после отстранения от международных соревнований

Сегодня, 14:05
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поблагодарила всех, кто поддержал ее в ситуации с отстранением от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).
«Я очень благодарна всем, кто нас поддерживает. Выступили вчера Дмитрий Чернышенко, Татьяна Тарасова. Спасибо им большое за поддержку», — приводит слова Винер ТАСС.
Винер заявила, что школы будут работать дальше, а также, что у спортсменов все в порядке и они показывают блестящие программы.
«Мы изобрели новый вид искусства, у нас проходят великолепные концерты. И это проходит на фоне соревнований. Покой нам только снится, все нормально. У нас впереди очень много выступлений, клубных соревнований. Все спортсмены выступают и это здорово», — добавила Винер.
Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер от работы на международных соревнованиях на два года.
Теперь ей запрещено участвовать или получать аккредитацию в международных турнирах под эгидой федерации в статусе тренера, главы делегации или любой другой официальной роли.