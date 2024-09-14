Винер поддержала кандидатуру Белозерова на должность главы ФСГР

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что поддерживает кандидатуру генерального директора РЖД Олега Белозерова на пост президента объединенной Федерации гимнастики России.

13 сентября Винер сообщила, что не будет выдвигаться на пост главы объединенной федерации.

«Олег Белозеров очень достойный человек. Как я понимаю, он не связан ни с каким видом спорта и, видимо, будет объективно руководить Федерацией гимнастики России. Наверное, у него будет заместитель, вместе с которым они будут совместно обсуждать различные вопросы развития гимнастики. Я поддерживаю выдвижение Олега Белозерова на должность президента объединенной Федерации гимнастики России», — приводит слова Винер РИА Новости.

Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов тоже поддержали кандидатуру Белозерова.

Выборы главы объединенной Федерации гимнастики России состоятся 1 октября.