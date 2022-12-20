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Сегодня, 11:14

Ирина Винер поделилась мнением о будущем сестер Авериных

Виктория Кравченко
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер рассказала, что Дина и Арина Аверины на данный момент учатся в МГИМО.

«Сейчас они учатся в МГИМО на курсах повышения квалификации для представителей руководства спортивных федераций, общественных объединений и клубов. Девочки получают очень хорошее дополнительное образование после того, как получили дипломы Академии Лесгафта. Я думаю, в ближайшее время они должны выбрать свою стезю, начинать работать. Как тренер могу сказать, что у них все впереди», — цитирует Винер ТАСС.

Ранее Аверины пропустиили ноябрьский Кубок России по художественной гимнастике в Петербурге.

Арина Аверина
Дина Аверина
Ирина Винер-Усманова
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