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Сегодня, 20:00

Винер предложила приравнять достижения россиян на внутрироссийских турнирах к результатам Олимпиады

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер считает, что достижения российских спортсменов на соревнованиях внутри страны нужно приравнять к результатам Олимпийских игр.

«У меня вопрос к Министерству спорта, будем ли мы выступать на международных соревнованиях под флагом нейтральным или находим голову все-таки? Почему результаты наших спортсменов внутри страны не приравниваются к результатам Олимпийских игр? Надо подумать об этом, о наших спортсменах», — цитирует Винер Metaratings.ru.

Большинство российских спортивных федераций находятся под санкциями с 2022 года.

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: Metaratings.ru.
Ирина Винер-Усманова

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