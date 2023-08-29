Винер пригласит гимнастку из Индии тренироваться со сборной России

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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер пригласит спортсменку из Индии Ананию Гарикипати тренироваться вместе с национальной командой.
Ранее Гарикипати во время Международного фестиваля университетского спорта рассказала, что мечтает когда-нибудь позаниматься под началом Винер.
«Я прочитала вашу заметку. Приглашаю ее в любое время в сборную тренироваться бесплатно», — приводит слова Винер ТАСС.
Гарикипати является единственной представительницей Индии, выступающей в международных турнирах по художественной гимнастике.