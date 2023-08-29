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Сегодня, 16:37

Винер пригласит гимнастку из Индии тренироваться со сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер пригласит спортсменку из Индии Ананию Гарикипати тренироваться вместе с национальной командой.

Ранее Гарикипати во время Международного фестиваля университетского спорта рассказала, что мечтает когда-нибудь позаниматься под началом Винер.

«Я прочитала вашу заметку. Приглашаю ее в любое время в сборную тренироваться бесплатно», — приводит слова Винер ТАСС.

Гарикипати является единственной представительницей Индии, выступающей в международных турнирах по художественной гимнастике.

Источник: https://tass.ru/sport/18609543
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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Гимнастка из Индии рассказала, что мечтает потренироваться под началом Ирины Винер