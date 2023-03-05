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Сегодня, 12:48

Винер: «Если Татарева начала тренироваться, то это хорошо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер высказалась о продолжении карьеры Анастасии Татаревой.

«Я ничего пока не хочу говорить, — ответила Винер на просьбу оценить перспективы этой спортсменки. — Настя Татарева — олимпийская чемпионка. Если она начала тренироваться, то это хорошо», — приводит слова Винер ТАСС.

В августе 2021 года на Олимпиаде в Токио Татарева вместе с Анастасией Близнюк, Анастасией Максимовой, Ангелиной Шкатовой и Алисой Тищенко заняли второе место, уступив команде Болгарии.

Источник: https://tass.ru/sport/17198977
Анастасия Татарева
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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