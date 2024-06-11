Винер прокомментировала слова судьи о давлении из-за оценки спортсменки из сборной

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала «СЭ» ситуацию с судейством на турнире в Омске.

«Я там не была, ничему не верю. У нас есть сбавки. По международным соревнованиям, например, если нога не касается головы — идет градация. Если не коснулась близко — 0,1. Если далеко — 0,3. В российских соревнованиях нужно касаться. Либо касаешься и делаешь элемент правильно, либо он не засчитывается. Что произошло на турнире — я не знаю. Это домыслы журналистов», — сказала Винер «СЭ».

Ранее одна из судей международного турнира Evgenia Cup на правах анонимности заявила, что столкнулась с давлением после того, как поставила сбавку члену сборной России из-за отсутствия касания. «Сегодня я поставила сбавку девочке, которая находится в сборной России, за то, что она не замкнула кольцо шагом прогнувшись, цитирует судью Телеграм-канал «Больше, чем жизнь...». — Ведь это является базовым условием для того, чтобы элемент был засчитан. Она просто прогнулась, но головой не коснулась ничего. По крайней мере я не увидела касания. В защиту своей позиции мне сказали: «Уберите ваши оценки, не позорьтесь» и «Это член сборной России, у нее не может быть таких сбавок». В итоге мою сбавку не изменили. Но меня серьезно беспокоит судьба сборной России, в системе, где в спорных ситуациях нет места поиску истины, а есть только борьба авторитетов между спорящими».