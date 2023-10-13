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Сегодня, 20:53

Винер рассказала, что российские гимнастки будут готовить конкуренток из дружественных стран

Алина Савинова
Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер рассказала, что российские спортсменки будут помогать готовить к соревнованиям конкуренток из дружественных стран.

«24 страны мы готовили к Олимпийским играм, в том числе США, Мексику, Бразилию, Южную Корею, все эти страны были у нас. Поэтому мы готовы, открыты к совместным тренировкам и хотим, чтобы ваши девушки занимались этим удивительным видом спорта. И готовы принимать их, выезжать в ваши страны, проводить мастер-классы. Мы всегда готовили себе конкурентов и теперь будем готовить конкурентов в дружественных странах», — приводит ТАСС слова Винер.

В июле исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Российские и белорусские гимнастки будут иметь право участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года, включая квалификационные турниры к Олимпиаде-2024.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами.

Источник: https://tass.ru/sport/19009289
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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