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Художественная гимнастика

Сегодня, 12:09

Винер рассказала, что российские гимнастки не смогут выступить на ЧМ-2025 в Бразилии

Камила Абдурахманова
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что российские спортсмены будут лишены возможности выступить на чемпионате мира, который пройдет в августе 2025 года в Бразилии.

«К сожалению, у российских гимнасток не будет возможности выступить на чемпионате мира в Бразилии даже в нейтральном статусе. Дело в том, что для участия в этом турнире перед этим необходимо будет выступить в квалификационных соревнованиях — на чемпионате Европы в Таллине. Но на этот старт мы не можем быть допущены по причине запрета со стороны европейской гимнастической федерации», — приводит слова Винер ТАСС.

Ранее Винер не исключила того, что российские гимнастки в 2025 году будут выступать на международной арене в нейтральном статусе.

Соревнования пройдут с 20 по 24 августа в Рио-де-Жанейро. Большинство российских спортивных федераций находятся под санкциями с 2022 года. Международная федерация гимнастики (FIG) допустила спортсменов из России к международным соревнованиям в нейтральном статусе 1 января 2024 года. Российские гимнастки отказались участвовать в соревнованиях на выдвигаемых FIG условиях.

В&nbsp;России создана Федерация гимнастики России: в&nbsp;нее объединены федерации по&nbsp;спортивной и&nbsp;художественной гимнастике, прыжков на&nbsp;батуте, акробатики и&nbsp;аэробики. В российском спорте началось укрупнение федераций. Все дело в деньгах
Источник: ТАСС
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика

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