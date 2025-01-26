Винер рассказала, что врачи по ошибке удалили Крамаренко здоровый мениск

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что Лале Крамаренко врачи удалили здоровый мениск вместо травмированного. Спортсменка перенесла операцию летом 2024 года.

«Там есть два рога, один рог был поврежден, а второй рог был прекрасный. Врач удалил здоровый рог», — рассказала Винер в интервью на Youtube-канале журналистки Надежды Стрелец.

По словам тренера, 20-летняя гимнастка недавно месяц пробыла в Израиле, где делала восстановительные процедуры.

«Это тоже наши врачи, не хочу называть фамилию, я бы таких врачей лишала диплома», — добавила Винер.

Крамаренко — чемпионка Европы 2021 года по художественной гимнастике в командных соревнованиях. На чемпионате России 2024 года она выиграла золотые медали во всех индивидуальных дисциплинах.