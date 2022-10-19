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Художественная гимнастика

Сегодня, 19:26

Винер: «У нас как была сильнейшая в мире команда в художественной гимнастике, так оно и есть»

Алина Савинова

Тренер национальной команды по художественной гимнастике Ирина Винер считает, что российские гимнастки сильнейшие в мире.

«У нас как была сильнейшая в мире команда в художественной гимнастике, так оно и есть. Сейчас она еще сильнее стала благодаря тому, что мы соревнуемся по своим правилам — по которым в свое время выступали Алина Кабаева, Ирина Чащина, Евгения Канаева. У нас сейчас человек 15 борются нос в нос, конкуренция острейшая», — приводит RT слова Винер.

Ранее тренер национальной команды по художественной гимнастике прокомментировала заявление главы МОК Томаса Баха.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1063169-viner-rossiya-gimnastika
Ирина Винер-Усманова
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