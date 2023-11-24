Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сравнила условия для тренировок в России и США. По ее словам, российские спортсмены тренируются в шикарных залах, а залы в США похожи на овощные базы.

«Если бы вы видели их залы страшные, — приводит ТАСС слова Винер. — У меня одна девочка очень известная хотела посмотреть, как в Америке. Мы приехали в Америку и ужаснулись. У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой».

В пятницу в Ватутинках состоялось открытие Дворца воспитания и спорта под руководством Винер.