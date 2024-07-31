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Художественная гимнастика

Сегодня, 16:15

Винер видит Капранову своей преемницей на посту главы ВФХГ

Алина Савинова
Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова может стать ее преемницей на посту президента организации.

Винер заняла пост главы ВФХГ в 2008 году. Главным тренером сборной России она является с 2001 года.

«Я думаю, что в дальнейшем она примет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем Федерации художественной гимнастики России», — цитирует Винер Sputnik Абхазия.

Капранова представляла художественную гимнастику в индивидуальных упражнениях. Многократная чемпионка мира и Европы завершила спортивную карьеру в 2009 году.

Ирина Винер-Усманова
Ольга Капранова
Художественная гимнастика
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