Винер видит Капранову своей преемницей на посту главы ВФХГ

Сегодня, 16:15
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова может стать ее преемницей на посту президента организации.
Винер заняла пост главы ВФХГ в 2008 году. Главным тренером сборной России она является с 2001 года.
«Я думаю, что в дальнейшем она примет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем Федерации художественной гимнастики России», — цитирует Винер Sputnik Абхазия.
Капранова представляла художественную гимнастику в индивидуальных упражнениях. Многократная чемпионка мира и Европы завершила спортивную карьеру в 2009 году.