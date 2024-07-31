Винер видит Капранову своей преемницей на посту главы ВФХГ

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова может стать ее преемницей на посту президента организации.

Винер заняла пост главы ВФХГ в 2008 году. Главным тренером сборной России она является с 2001 года.

«Я думаю, что в дальнейшем она примет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем Федерации художественной гимнастики России», — цитирует Винер Sputnik Абхазия.

Капранова представляла художественную гимнастику в индивидуальных упражнениях. Многократная чемпионка мира и Европы завершила спортивную карьеру в 2009 году.