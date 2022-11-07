Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада
Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 15:56

Винер заявила, что не знала об участии российской гимнастки Симаковой в бундеслиге

Алина Савинова
Telegram Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на новость о том, что россиянка Анастасия Симакова выступила в немецкой гимнастической лиге.

«Я не знала, что она выступала в бундеслиге. Она уехала в Германию лечить ногу, дальше ничего не знаю, мне неизвестно», — цитирует Винер Metaratings.ru.

5 ноября Stuttgarter Zeitung сообщил, что 18-летняя российская спортсменка приняла участие в одном из этапов бундеслиги. Также издание отметило, что Симакова получила немецкий паспорт.

Источник: https://metaratings.ru/news/viner-zayavila-chto-ne-znala-ob-uchastii-simakovoy-na-etape-nemetskoy-gimnasticheskoy-ligi-1406770/
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
1
0
Читайте также
Канадский вратарь-отморозок грозил смертью старику и бил в России врача. А в 38 нелепо погиб
Скандал в «Зените» — из состава выведен Чистяков. За что?
Машина охраны депутата Бородая подорвалась на мине под Херсоном
Минобороны опровергло сообщения о больших потерях морпехов в ДНР
СМИ сообщили о ликвидации в Донбассе австралийского наемника
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Российская гимнастка рассказал, что рассматривала вариант смены спортивного гражданства